Démantèlement recommandé de la Commission des services policiers de Thunder Bay

Cet administrateur, selon CBC, resterait en place pendant un an, le temps de trouver et former adéquatement de nouveaux membres.

CBC a confirmé auprès de plusieurs sources que le sénateur Sinclair conclut dans son rapport que l’incapacité de la CSPTB à rétablir le lien de confiance brisé entre les communautés autochtones et la police constitue une urgence.

Parmi les conclusions du rapport confirmées par CBC, Murray Sinclair souligne que la Commission des services policiers de Thunder Bay a fait preuve d'un manque de leadership qui a laissé la police de Thunder Bay sans gouvernance ni surveillance efficaces.

Le rapport constate également que la police de Thunder Bay, sous la surveillance du conseil d'administration, manquait de politiques pour faire face à une flambée de crimes violents, puisque le conseil se serait désengagé de son rôle.

M. Sinclair, un ancien avocat et président de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, a été nommé par la Commission civile de l’Ontario sur la police en 2017 pour enquêter sur la Commission des services policiers de Thunder Bay (CSPTB).

L’enquête a été lancée en réponse à des inquiétudes soulevées par des chefs autochtones.

Il ajoute qu’aucune stratégie n’a été mise en place pour s’assurer que les Autochtones puissent avoir leur mot à dire au sujet du maintien de l’ordre à Thunder Bay.

La CSPTB est formée de membres du conseil municipal et de représentants de la communauté nommés par la province.

La commission compte quelques nouveaux membres, dont le maire Bill Mauro, élu en octobre, et une première personne autochtone à la présidence, Celina Reitberger, qui a été nommée lundi.

Celina Reitberger est la première présidente autochtone de la Commission des services policiers de Thunder Bay. Photo : CBC / Cathy Alex

Mme Reitberger, une membre de la Première Nation de Fort William, a déclaré que l’amélioration des relations entre la police, la Commission et les Autochtones était l'une de ses priorités.

Le rapport du sénateur Sinclair est publié deux jours après celui du directeur indépendant de l’examen de la police, qui a dénoncé le racisme systémique au sein de la police de Thunder Bay.

