Recette de Ricardo : punch de Noël tutti frutti

Temps de préparation : 10 min

Portions : 12

INGRÉDIENTS

2 litres (8 tasses) de jus de canneberge froid

250 ml (1 tasse) de brandy

250 ml (1 tasse) de triple-sec

1 sac de 500 g (1 lb) de fruits rouges surgelés

1 boîte de 540 ml (19 oz) de litchis avec le sirop

2 oranges, coupées en rondelles

PRÉPARATION

Dans un grand bol à punch, mélanger tous les ingrédients. Servir avec des glaçons.

Note

On peut ajouter de l’angustura pour donner un côté plus épicé au punch et adoucir le parfum des litchis.