Le restaurant Le Poste rouvre ses portes

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les motoneigistes de l'Abitibi-Ouest, qui apprécient ce commerce, spécialement depuis la fermeture des restaurants de Normétal et de La Reine. Dans le cas de ce dernier, les propriétaires ont fait savoir que la réouverture de leur commerce est incertaine pour la saison 2018-2019.

Le président du club de motoneige d'Abitibi-Ouest, Serge Marquis, estime que Le Poste est un incontournable pour les motoneigistes de son secteur. On était déçu pour les restaurants de La Reine et de Normétal, mais pour Le Poste, c'est très intéressant d'y aller de La Sarre. Ça nous permet de prendre une pause et c'est bien intégré à notre boucle en Abitibi-Ouest , laisse entendre M. Marquis.

Ouvert à l'année longue

La nouvelle propriétaire, Martine Labelle, souhaite que son restaurant soit ouvert à l'année longue. La municipalité de Val-St-Gilles vient d'ailleurs d'effectuer des rénovations, notamment en ce qui concerne l'électricité du bâtiment.

Elle est toutefois consciente que la saison de motoneige représente une grande portion de son chiffre d'affaires.

C'est sûr que la motoneige, c'est la grosse force du restaurant, ça apporte beaucoup de monde. C'est sûr que les gens viennent surtout la fin de semaine, à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche. Il doit y avoir une centaine de motoneiges qui doivent passer dans la journée le samedi, c'est sûr , mentionne celle qui vient de racheter l'établissement.

Le restaurant Chez Martine est situé à environ 40 kilomètres du centre-ville de La Sarre.