Jeux de la Francophonie : la facture pourrait être réduite à 115,3 M$ selon des experts-comptables

La firme MNP estime que le plan d’affaires soumis le printemps dernier par le comité organisateur des jeux est solide et précis, compte tenu de l’état actuel du projet .

En revanche, le budget initial de 19,5 millions présenté en 2015 était significativement sous-estimé , selon elle, et semblait destiné à satisfaire le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), qui souhaite éviter l’escalade des coûts typique de ces grands événements.

Selon le scénario privilégié par les experts-comptables MNP, les coûts d’opération des Jeux de Moncton-Dieppe augmenteraient légèrement, à 95,4 millions de dollars, par rapport au plan d’affaires soumis.

Les économies seraient surtout réalisées dans le domaine des immobilisations, dont la facture passerait de 36,6 millions à 19,9 millions, après l’élimination des projets non essentiels et des taxes et après une opération comptable qui transférerait certaines dépenses au budget d’opération.

Il serait possible d’économiser encore davantage, selon MNP, mais cela nécessiterait des efforts encore plus importants et entraînerait des incidences plus significatives sur la tenue de l’événement.

Des économies sur les services policiers, la télédiffusion des Jeux

Parmi les économies possibles sur le plan des opérations, MNP mentionne le coût des services policiers.

Le modèle de télédiffusion des jeux - elle coûterait 8 millions de dollars, selon le plan d’affaires du comité organisateur - peut également être revu, selon MNP, d’autant plus que le modèle actuel a peu de chances de fournir au Nouveau-Brunswick et au Canada la visibilité internationale que l’accueil devrait offrir.

MNP propose de faire une plus grande utilisation des nouvelles technologies et des médias sociaux, ces derniers pouvant être une plate-forme plus rentable et plus efficace pour cibler des marchés clés.

Pas de dépenses payées pour des journalistes

Les experts considèrent que certaines dépenses imposées dans le cahier des charges du Comité international des Jeux sont « disproportionnées » par rapport à des événements similaires. Ils suggèrent par exemple d’éliminer l’obligation de subvenir aux besoins d’un maximum de 80 journalistes choisis par le CIJF pour assister aux Jeux , surtout que cet aspect qu’elle pourrait susciter beaucoup d’inquiétude de la part du public s’il venait à apprendre que le gouvernement du Canada payait des journalistes pour assister aux Jeux.

Pour ce qui est des dépenses sur les installations temporaires, les experts trouvent que le chiffre avancé par le comité organisateur, soit 6,5 millions de dollars, peut être considéré comme élevé pour un événement de cette ampleur. Un chiffre de 1 à 2 millions de dollars serait plus réaliste, selon eux.

Des événements ailleurs qu'à Moncton et Dieppe

MNP estime par ailleurs que pour faire des économies maximales, quelques événements devraient se tenir ailleurs qu’à Moncton et Dieppe et le legs des Jeux, un élément important pour les villes hôtes, serait compromis. Or, notent les consultants, il est probable que l’investissement consenti par les villes de Moncton et de Dieppe soit conditionnel, au moins en partie, à l’obtention d’un legs durable en matière d’infrastructures sportives . Les villles de Moncton et de Dieppe ont promis de contribuer chacune 750 000 $ aux Jeux.

Parmi les options proposées par MNP dans son scénario d’économies maximales, il n’y aurait pas de second terrain artificiel au Collège communautaire de Dieppe, pas plus qu’une nouvelle piste et il n’y aurait pas d’améliorations au Sportplex de Moncton.

Tenir compte de la population anglophone

MNP reconnaît que le dossier des Jeux est controversé, au Nouveau-Brunswick, depuis que l’estimation des coûts a été dévoilée publiquement. Il affirme que le Nouveau-Brunswick devra faire l’examen des moyens à sa disposition pour offrir des jeux pertinent[s] pour l’ensemble de la population du Nouveau-Brunswick, avec une considération particulière accordée à la participation de la population anglophone.

[...] Il apparaît que le soutien de la population anglophone aux Jeux de la Francophonie sera essentiel. Extrait du rapport de MNP

Une candidature soumise sans modèle, sans conseils