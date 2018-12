Un incendie détruit partiellement une résidence d'Amos

Personne n'a été blessé lors du sinistre qui a lourdement endommagé la résidence.

On a eu un appel vers 18 h 40 mercredi soir pour un incendie au sous-sol d'une résidence sur la rue Jacob. Lorsqu'on est arrivé, c'était tout évacué, mais il y avait quand même de la chaleur et de la fumée intense à l'intérieur , indique Pierre Gagnon, directeur du service incendies d'Amos.

On a réussi à entrer à l'intérieur et contrôler l'incendie, mais ça a pris quand même quatre heures à avoir le dessus. Si on parle de dommages, c'est quand même considérable, c'est pratiquement considéré une perte totale. C'est accidentel à 100 %, mais la cause exacte, on est justement en train de faire la recherche , ajoute-t-il.

Du soutien

