La Maison de la famille de Val-d'Or fermée pour un mois

Avec les informations de Boualem Hadjouti

Cette année, l'organisme a fermé en tout 12 semaines en raison du manque de financement.

Une situation qui n'est pas sans conséquence sur sa mission, explique la directrice générale, Julie Frappier.

C'est vraiment un stress important pour les familles. Nous sommes une ressource très précieuse pour les parents et les enfants qui trouvent un milieu de vie, d'entraide, de soutien, de valorisation et de développement. Pour ce qui est de l'équipe de travail, dès janvier [on va diminuer considérablement les heures de travail], donc ça vient fragiliser encore plus l'équipe qui a déjà des conditions très précaires , fait-elle valoir.

Moins de financement à venir?

Le ministère de la Famille a confirmé pour les trois prochaines années un financement supplémentaire à la mission de l'organisme, mais la Maison de la famille n'est pas au bout de ses peines, puisqu'elle s'attend à voir diminuer son budget avec le départ des fonds de Québec en forme en décembre 2018, et des fonds d'Avenir d'enfants en 2020.

L'organisme offre plusieurs activités à 170 familles qui représentent 621 adultes et enfants.