Le nouveau chef du SPVM veut reconquérir la confiance du public

Un texte de Pascal Robidas

Assermenté mercredi à l'hôtel de ville de Montréal, Sylvain Caron prend les rênes du pouvoir du SPVM, le deuxième corps policier municipal au Canada.

Son arrivée en poste se fait dans une certaine accalmie.

Il y a à peine un an, le ministère de la Sécurité publique nommait d'urgence Martin Prud'homme comme directeur intérimaire et administrateur provisoire après la grave crise de confiance qui a ébranlé la police de Montréal en 2017.

Le mot tutelle n'a jamais été prononcé officiellement par le gouvernement du Québec, mais selon la perception de hauts gradés en coulisses, le SPVM était officieusement dans cette situation.

Au cours des 11 derniers mois, beaucoup de choses ont changé à la police de Montréal, dont la nomination de hauts gradés qui ne provenaient pas de l'interne.

Ces changements organisationnels visaient à mettre fin aux guerres de clans qui gangrenaient l'organisation depuis plus de trois décennies.

C'est dans ce contexte que Sylvain Caron a fait son entrée comme directeur adjoint de Martin Prud'homme au SPVM, afin d'amorcer un changement de culture parmi les troupes policières.

Maintenant qu'il est le grand patron, il a l'intention de poursuivre le travail.

On est déjà inscrits dans le changement. Alors on a besoin de la mobilisation de nos troupes pour un objectif ultime : offrir le meilleur service à nos citoyens. On veut offrir le meilleur service tant au niveau des enquêtes que de la gendarmerie.

Sylvain Caron, nouveau directeur du Service de police de la Ville de Montréal