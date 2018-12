Crimes haineux : six villes de l'Ontario parmi les pires villes canadiennes

Le nombre de crimes haineux au Canada a augmenté de près de 50 % de 2016 à 2017, et six des 10 villes les plus touchées par ce fléau sont en Ontario, selon Statistique Canada.

Cette recrudescence des crimes haineux peut être attribuée à la montée de la droite populiste en politique municipale et provinciale, au renforcement des groupes d’extrême-droite et à la hausse de l’immigration, selon la directrice du Centre de recherche sur la haine, la violence et l’extrémisme de l’Institut de technologie de l’Université de l’Ontario.

Barbara Perry ajoute que ces crimes sont souvent considérés comme inoffensifs, mais qu’au contraire, la discrimination constante est comme la torture à la goutte d’eau et à la longue peut traumatiser les gens [...] les cas plus graves font sentir à tous les membres de la communauté qu’ils ne sont pas les bienvenus .

Les six villes ontariennes parmi les pires : Thunder Bay (18.1 cas rapportés par 100 000 personnes)

Sarnia (16,1 cas rapportés par 100 000 personnes)

Hamilton (16 cas rapportés par 100 000 personnes)

Peterborough (12,5 cas rapportés par 100 000 personnes)

La région de York (11,9 cas rapportés par 100 000 personnes)

Guelph (11,8 cas rapportés par 100 000 personnes) Source : Statistique Canada

Une hausse de 47 % de n’importe quel autre crime en un an aurait soulevé un tollé, mais en ce moment, il n’y a que du silence. Barbara Perry, professeure à l’Institut de technologie de l’Université de l’Ontario

Pour Mme Perry, la montée du nationalisme blanc depuis quelques années et de la droite populaire ne pourra qu’envenimer les choses dans le futur.

Nombre de crimes haineux déclarés par la police, Canada, 2009 à 2017 Photo : Statistique Canada

Quant à lui, le directeur de l'unité de lutte contre les crimes haineux de la police de Hamilton soutient que les événements internationaux ont un impact localement. Par exemple, après une nouvelle confrontation israélo-palestinienne, on note plus de crimes antisémites , souligne-t-il.

Pour Paul Corrigan, il est impératif que les gens rapportent les attaques dont ils sont victimes ou témoins, même si elles paraissent insignifiantes.

Prévention et sécurité

La majorité de ces crimes haineux sont perpétrés par des hommes blancs adultes, il est donc difficile d’aller les rejoindre pour faire de la prévention , dit Barbara Perry.

Il se pourrait par contre que l’Ontario soit en tête du palmarès parce qu’on y fait plus de prévention, selon Warren Silver, un analyste de données à Statistique Canada.

Cependant, M. Silver croit qu’il serait très peu probable qu’une hausse de 47 % de ces crimes en un an soit seulement attribuable à une prévention et une documentation efficace par la police et la province.

Lors de la publication de cet article, ni le ministère de la Sécurité publique du Canada ni le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario n’avaient répondu aux demandes de commentaires et d’entrevues de la part de Radio-Canada.