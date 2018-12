Incendie d'un HLM aux Îles : la pénurie de logements s'accentue

Un texte de Jean-François Deschênes en collaboration avec Félix Morrissette-Beaulieu

Les endroits libres pour se loger se faisaient déjà rares dans l'archipel avant l'incendie, selon Ambroise Henry, directeur ressource en logement collectif de la Gaspésie et des Îles.

Malgré la violence du brasier, personne n'a été blessé dans l'incendie d'u immeuble abritant des logements sociaux, aux Îles-de-la-Madeleine, le 29 novembre 2018. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les chiffres les plus récents de la Société canadienne d'habitation et de logements indiquent que le taux d'inoccupation pour les logements locatifs est 1,4 % aux Îles-de-la-Madeleine. Cette donnée ne tient pas compte de l’incendie qui a mis 19 personnes à la rue lors de la panne des communications à la fin novembre.

Taux d'inoccupation aux Îles 2014 : 8,2 %

2015 : 4,6 %

2016 : 4,1 %

2017 : 0,6 %

2018 : 1,4 % Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement

Il s'agit d'une crise et l’accès au logement doit être une priorité selon M. Henry, d’autant plus que les Îles-de-la-Madeleine ont besoin d’accueillir de nouvelles populations. Il y a une pénurie de main-d’œuvre en plus.

Ça veut dire que si on était à Montréal, on parlerait de crise du logement. On est aux Îles-de-la-Madeleine, on parle d’un enjeu majeur. Ambroise Henry, directeur ressource en logement collectif de la Gaspésie et des Îles

M. Henry indique qu’il est impératif de soutenir l’Office municipal d'habitation des Îles dans les démarches pour développer de nouveaux appartements à prix modique.

Une rencontre est prévue dans les prochains mois entre les différents intervenants pour tenter d'améliorer la situation.