Les jeunes artistes qui participeront au programme seront accompagnés par des mentors « de renommée internationale » originaires du Québec ou d’ailleurs, a précisé Québec Cinéma dans un communiqué.

Ils pourront bénéficier de séances de mentorat, mais aussi participer à des conférences, à des discussions et à des classes de maître, afin d'en apprendre plus sur les différents aspects de la production cinématographique, ainsi que sur l'idéation et sur la mise en marché des films.

Baptisé Talent Lab, ce programme sera offert trois fois pendant trois ans. La première édition se déroulera en février 2020 pour les Rendez-vous Québec Cinéma.

« Ce partenariat avec Netflix nous permet de continuer d'accompagner les cinéastes de la relève en leur offrant des expériences concrètes ainsi que l'occasion d'apprendre des meilleurs de l'industrie », a indiqué, par communiqué, Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma.

Cependant, rien n'indique que des films réalisés par les participants au Talent Lab seront produits ou achetés par Netflix, dont le montant précis de la contribution à ce programme de relève n'a pas été dévoilé.

Netflix controversé au Québec

Le mois dernier, Netflix a annoncé la production d’un premier film québécois, réalisé par Patrice Laliberté.

Toutefois, cette annonce n’avait pas calmé toutes les critiques adressées par le milieu du cinéma et de la télévision au Québec à Netflix, dont les services sont exemptés de taxe fédérale.

Le président de K-Films Amérique, Louis Dussault, avait notamment déploré que Netflix se substitue aux institutions de financement.

En septembre 2017, la plateforme de diffusion en continu s'était engagée à investir 500 millions de dollars sur cinq ans dans des films et des téléséries produits au Canada. En parallèle, elle a décidé de consacrer une enveloppe globale de 25 millions de dollars au soutien des jeunes talents au Canada.