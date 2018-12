Des pluies torrentielles risquent de causer des crues de rivières soudaines et une accumulation d'eau sur les routes, avertit Environnement Canada.

Des chutes de neige ailleurs dans la province

Et certaines régions recevront des chutes de neige considérables, selon les météorologues de cette agence fédérale.

La route Sea to Sky entre North Vancouver et Whistler, l’autoroute Coquihalla entre Hope et Merritt et les cols Eagle et Kootenay sont visés par des avertissements d’Environnement Canada.

L'autoroute Coquihalla à 6h48, jeudi matin. Environnement Canada prévoit jusqu'à 30 centimètres de neige sur la portion entre Hope et Merritt. Photo : DriveBC

Des côtés est et ouest de l’île de Vancouver, ainsi que sur la côte Sunshine, des vents pouvant atteindre jusqu’à 100 km/h sont aussi prévus.