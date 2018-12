Il est évident dès les premières secondes de la vidéo que les acteurs et les producteurs sont des professionnels, tant la chorégraphie de combat est convaincante.

Chaque cascadeur est déguisé en un personnage de la série. Mario, Link, Ness et Captain Falcon s’en donnent donc à coeur joie dans une pluie de coups, de sauts et de prises de lutte dignes d’un film d’action

Les cascadeurs dans la vidéo, Ben Aycrigg (Mario), Alex Hashioka (Link), Tang Nguyen (Ness) et Matt Scheib (Captain Falcon) ont tous joué dans des films de superhéros, dont Avengers: Infinity War, Venom et Captain America: Civil War.

Ils démontrent leur savoir-faire en imitant les manoeuvres rendues célèbres par les personnages de Nintendo, le tout agrémenté d’effets spéciaux pour ajouter une touche rappelant les jeux vidéo.

La vidéo est signée Micah Moore, un youtubeur qui se spécialise dans la culture geek.

Super Smash Bros. Ultimate est paru le 7 décembre dernier sur Nintendo Switch. Le jeu est le cinquième de la série et propose de jouer avec 74 personnages différents, dont Mario, Pikachu, Zelda, Donkey Kong et Mr. Game and Watch.