La mesure présentée par Mme Laforest, qui était accompagnée pour l'occasion de sa collègue de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, était fort attendue par les plus de 1000 municipalités qui comptent sur la SQ pour patrouiller leur territoire.

C'est que la facture pour leur service a bondi l'an dernier, quand les agents provinciaux ont obtenu d'importantes augmentations salariales.

Andrée Laforest a présenté la mesure de Québec, jeudi, depuis l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada

« Toutes seules, les municipalités n'auraient pas été en mesure d'absorber le choc tarifaire. [...] L'équilibre budgétaire de plusieurs d'entre elles aurait été bousculé », a indiqué la ministre Laforest, en point de presse depuis l'Assemblée nationale.

En décembre 2017, le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Martin Coiteux, avait accepté de couvrir 50 % de la facture – 22,8 millions – liée à cette augmentation pour l'année 2018. La convention collective signée peu de temps avant prévoit un bond des salaires de 17,5 % sur sept ans, de 2015 à 2022.

L'annonce de la ministre met fin à l'incertitude dans ce dossier, du moins pour la prochaine année. Les municipalités, qui sont toutes en train de boucler leur budget pour 2019, ne savaient toujours pas exactement combien leur coûteraient les services de la SQ.

Maintenant fixées, elles pourront mettre la touche finale à leur exercice budgétaire. « La formule retenue respecte, à court terme, la capacité de payer des contribuables », a déclaré l'Union des municipalités du Québec (UMQ) par communiqué, jeudi.

Sans cette aide de 33,1 millions de Québec, les municipalités auraient dû composer avec une hausse moyenne de 15 % pour le coût des services de la SQ, indique l'UMQ. En 2019, elles débourseront donc un total de 323,6 millions pour ces services.

« L’entente annoncée aujourd’hui ne résout évidemment pas l’ensemble de la question », a par contre tenu à préciser l'UMQ. Il est vrai que pour 2020, rien n'est actuellement prévu.

Une « iniquité » déjà dénoncée

Règle générale, les municipalités de 50 000 habitants et plus doivent posséder leur propre service de police et assurer la totalité de son financement. Les autres doivent couvrir 53 % des coûts liés aux services des policiers de la SQ

Des exceptions à la règle existent en raison des fusions municipales des années 2000. À ce moment, des villes comme Drummondville ont obtenu l'autorisation d'abolir leur service de police, et ce, même si leur population est de loin supérieure à 50 000 habitants.

Cette façon de faire a été maintes fois critiquée par les villes de Granby, de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Jérôme, notamment, qui la jugent inéquitable. « La ville de Drummondville compte 77 000 citoyens, tout comme Saint-Jérôme, [mais là-bas] la facture est de 10 millions de moins », déclarait en avril dernier le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher.

Toujours en avril dernier, le directeur du Centre sur la productivité et la prospérité de la Fondation Walter J. Somers à HEC Montréal, Jonathan Deslauriers, indiquait que l'iniquité en matière de financement des corps de police est bien connue et bien documentée. M. Deslauriers parlait alors « des absurdités » dans la Loi sur la police pour décrire les exceptions à la règle des 50 000 habitants.