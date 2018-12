Un texte de Jonathan Jobin

Le joueur de centre s'était blessé au premier jour du camp d'entraînement des Sénateurs, lors des tests physiques. Il a subi une déchirure au tendon d'Achille. Cette blessure devait le garder à l'écart du jeu pour au moins six mois. Je ne pense pas faire un retour comme Erik. Il était revenu pour les séries et ce qu'il a fait était extraordinaire , mentionne Pageau sur la possibilité d'un retour hâtif.

Son retour sur la patinoire le remplit toutefois de confiance pour la suite des choses. C'est encourageant d'être avec l'équipe et de faire des exercices avec les joueurs. Au stade où je suis en ce moment, je vois la lumière au bout du tunnel. C’est une longue période de temps, mais j'arrive dans le dernier droit , explique le numéro 44.

Dernier droit... comme dans dernière étape avant un retour au jeu? L'entraîneur-chef des Sénateurs, Guy Boucher, a osé mentionner la mi-janvier pour un possible retour au jeu de son joueur, après un entraînement la semaine dernière. Mais tout dépendra de sa progression, a dit Boucher, ça peut changer à n'importe quel moment.

Jean-Gabriel Pageau, des Sénateurs d'Ottawa, a été transporté hors de la salle de conditionnement physique pendant la première journée du camp d'entraînement de hockey à Ottawa le jeudi 13 septembre 2018. Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

Quand on lui parle de Pageau, on voit tout de suite que le joueur de 26 ans manque beaucoup au pilote des Sénateurs. Le jeune vétéran devait avoir des responsabilités accrues cette saison et contribuer grandement aux succès de l'équipe. C'est un individu qui a un gros impact dans notre chambre. C'est un gars apprécié, qui amène de l'enthousiasme à tout le monde. Il n’est pas très vieux, mais c'est un gars d'expérience, si tu compares ça au reste de l'équipe actuellement , souligne Boucher, qui salue aussi sa polyvalence.

C'est un gars qui est capable de tout faire. Il peut marquer des points et défendre. Il amène aussi beaucoup de combativité et de fiabilité. Guy Boucher, entraîneur-chef des Sénateurs

Pageau ne veut pas se fixer une date de retour au jeu et affirme qu'il veut être à 100 % quand il sera de retour dans l'uniforme des Sénateurs.

L'attaquant affirme que l'organisation est derrière lui et ne veut rien précipiter. Ses récents progrès lui donnent une grande dose de confiance, toutefois.

Je suis prudent sur la glace avec ce que je fais, mais je vois déjà la progression entre la première fois que j'ai patiné et aujourd'hui. C'est ce qui est encourageant quand tu as une blessure à long terme! Je suis parti d'un gars qui ne pouvait pas marcher à quelqu'un qui est capable de patiner. Ça me garde allumé , explique Pageau, qui avait récolté 29 points en 78 matchs l'an dernier, en plus d'écouler de précieuses minutes en désavantage numérique.

Sidney Crosby (à droite) et Jean-Gabriel Pageau Photo : Associated Press/Keith Srakocic