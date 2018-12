Un texte de Frédéric Pepin

L'illustrateur Marc Keelan-Bishop assemble des décorations de Noël avec ses fils Louis (à droite) et Samuel (centre), des modèles imprimables à la maison et faciles à assembler. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

L’artiste Marc Keelan-Bishop croit qu’il faut continuer la mobilisation surtout à la suite de l’adoption du projet de loi 57 par le gouvernement de Doug Ford, qui inclut l'abolition du Commissariat aux services en français et du projet d'Université de l'Ontario français.

J’ai peur qu’on perde l’énergie qu’on a créée depuis le début du mouvement de résistance. L’université et tout ça, ça va se faire par les tribunaux. Si on peut trouver des façons de bâtir sur l’énergie de la résistance, ça va être bon pour les batailles à venir, mais aussi ça va être bon pour la communauté. Marc Keelan-Bishop, artiste franco-ontarien

L’artiste qui réside dans le comté de Prince Edward a publié des modèles de décorations de Noël, qui peuvent être imprimés gratuitement. Une fois assemblées, les décorations prennent la forme d'une fleur de lys ou d’un trille en trois dimensions, aux couleurs vert et blanc.

Le fils de Marc Keelan-Bishop, Nicolai, a bricolé lui-même cet ornement. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

En faisant des bricolages comme ça dans les écoles par exemple, ça permet aux enfants de s’identifier, mais aussi de les amener à la maison et les parents vont le mettre dans le sapin, ajoute Marc Keelan-Bishop. C’est à travers les enfants que ces gens-là peuvent rebâtir la connexion avec la francophonie.

Décorations accessibles à tous

Si M. Keelan-Bishop est en mesure d’offrir gratuitement ces décorations, c’est grâce à l’appui financier de donateurs.

Ses oeuvres publiées dans les médias sociaux ont servi à illustrer et rallier les francophones alors que le mouvement de résistance s’est créé.

L'un des modèles créés par Marc Keelan-Bishop Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

Quand je sors des oeuvres gratuitement à la communauté, les gens me disent toujours tu devrais en faire plus, affirme Marc Keelan-Bishop. Et j’aimerais ça en faire plus et j’ai plein d’idées depuis La Résistance. Mais évidemment j’ai une famille ici que je dois nourrir. Maintenant, il y a des gens qui me supportent avec un peu d’argent, ça va me permettre d’en faire plus.

De son côté, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) évalue présentement la faisabilité d'un recours judiciaire contre le gouvernement provincial.

L'AFO miserait sur le programme de contestation judiciaire que le gouvernement Trudeau a relancé pour financer un possible recours devant les tribunaux.