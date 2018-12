Le président du conseil d’administration de la Société de logement communautaire d’Ottawa (LCO), le conseiller Mathieu Fleury, a déclaré que selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait commencé dans le système électrique de l'immeuble d'habitation communautaire situé dans une zone commune qui se trouve au deuxième étage.

Les 30 unités les plus gravement endommagées par les flammes, la fumée et l'eau se trouvent aux deuxième, troisième et quatrième étages.

Cela pourrait prendre plusieurs jours pour qu'ils [les locataires] puissent réintégrer leur logement , a indiqué M.Fleury.

La Ville recherche des logements à moyen terme pour ces sinistrés.

Début du graphique (passez à la fin) Mise à jour: 22h55 (Dec12) Ls locataires évacués du 251 Donald ont un hébergement d'urgence pour la nuit. Staff + partenaires continuent l'appui au besoin. Ls locataires du 251 Donald non-inscrit auprès de Croix Rouge doivent appeler 3-1-1 Date de retour inconnue jusqu'à présent. pic.twitter.com/bq7SH98B3f — OCH_LCO (@OCH_LCO) 13 décembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

La Croix-Rouge, l'Armée du Salut, Options Bytown et le Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe s'attellent à trouver un hébergement temporaire pour les sinistrés.

Les pompiers les ont aidés à retrouver leurs animaux de compagnie et à récupérer des médicaments, selon David Fraser, bénévole à la Croix-Rouge.

Il a ajouté que les bénévoles étaient formés pour aider les sinistrés à tenir le coup pendant les deux semaines avant le temps des Fêtes.

La saison n'est pas géniale. Ce n'est jamais le bon moment pour être sans logement. Notre travail consiste à veiller à ce qu'ils soient aussi à l'aise que possible , a-t-il poursuivi.

LCO demande aux personnes qui le souhaitent de verser des dons pour les sinistrés à la Croix-Rouge.