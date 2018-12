Parmi ces erreurs, une personne atteinte d'un cancer du sein a subi une ablation d'une tumeur au sein à la fin de 2017. Cependant, les médecins ont réalisé plus tard qu'ils avaient effectué l'intervention chirurgicale sur la mauvaise personne. Selon le rapport d’incident critique, les résultats des tests de diagnostic pour les deux patients ont été mélangés.

La personne qui a subi l’opération n'a jamais eu de cancer. L'autre patiente, qui croyait n'avoir aucun cancer, avait une tumeur.

Dans un autre cas, une personne a reçu un diagnostic erronné. Le patient a été informé qu'il n'avait pas de cancer, alors qu'en réalité des échantillons de tissu mammaire avaient été mélangés. Le traitement a été retardé et « les soins normaux n’ont pas été administrés », indique le rapport de l'incident.

Dans un troisième cas, une personne a reçu un traitement inapproprié pour son type de cancer parce que l'oncologue avait reçu un vieux rapport pathologique.

Augmentation de la demande

Selon la directrice générale de l'Institut pour la sécurité des patients du Manitoba, Laurie Thompson, il pourrait y avoir d'autres d'incidents qui n'ont pas été signalés.

« Nous savons qu'il est probable que tous les incidents critiques ne sont pas signalés pour diverses raisons », affirme-t-elle.

Selon Mme Thompson, il est important de préciser que dans la grande majorité des cas, les soins médicaux sont administrés adéquatement.

Cependant, le Syndicat des infirmières du Manitoba souligne que le personnel qui travaille en oncologie subit une pression croissante.

« Nous avons recu des informations selon lesquelles les départements d’oncologie sont de plus en plus occupés, affirme la présidente du syndicat, Darlene Jackson. Les infirmières disent que leur charge de travail augmente et qu'elles ont tendance à travailler beaucoup d'heures », ajoute-t-elle.

Elles fournissent d'excellents soins à leurs patients, mais elles sont débordées. Les infirmières offrent des soins à un nombre croissant de patients et n’ont pas l'impression d’être soutenues. Darlene Jackson, présidente du Syndicat des infirmières du Manitoba

Un médecin de Winnipeg explique que le traitement du cancer est très complexe, particulièrement lorsque plusieurs personnes font appel à leur jugement.

« Chaque fois que des informations sont envoyées au sujet d'un patient, ou chaque fois qu'un patient est à la recherche d'une deuxième opinion […] il existe toujours le risque que le dossier du patient soit envoyé à la mauvaise personne, qu'un nom soit mélangé ou qu'un numéro de dossier soit écrit de manière incorrecte », explique Merrill Pauls.

L'organisme responsable des soins du cancer dans la province, CancerCare Manitoba, a indiqué dans une déclaration qu'il « examinait l'ensemble du système, afin de déterminer les causes possibles d'incidents et de voir comment apporter des changements pour éviter qu'ils ne se reproduisent. »