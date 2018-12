Avec les informations de Piel Côté



La porte-parole à la SQ, Marie-Josée Ouellet, tient à aviser la population que les vendeurs utilisent des tactiques de vente sous pression et s'avèrent très insistants.

Elle invite donc les citoyens à faire preuve de prudence. Elle ajoute d’ailleurs que les acheteurs potentiels devraient avoir le temps de réfléchir à l'offre sans subir de pression.

Bien que ce ne soit pas de la fraude, on met quand même en garde les gens sur ce stratagème de vente itinérante et de sollicitation téléphonique. Demandez aux gens de s'identifier, de vous donner le nom de la compagnie et faites des vérifications pour voir si les compagnies sont reconnues , soutient la sergente Ouellet.

Dans plusieurs cas, les vendeurs font un premier contact téléphonique avec un potentiel client et conviennent d'un rendez-vous.

Ils leur proposent ensuite d'acheter un système de climatisation ou de thermopompe.