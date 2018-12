La cohabitation entre aînés et étudiants existe dans plusieurs villes canadiennes qui sont aux prises avec une pénurie de logements.

La vice-présidente de l'association étudiante de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, Emma Drake, dit que l'idée lui est venue après avoir vu un programme semblable à l'Université McMaster, en Ontario.

Le taux d'inoccupation des logements à Charlottetown est inférieur à 0,5 %, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Plusieurs étudiants disent avoir du mal à se loger.

L'association étudiante de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard a fait circuler un sondage informel auprès de ses membres afin de mesurer l'intérêt pour un programme de cohabitation. Elle a reçu une centaine de réponses, la plupart positives, selon Emma Drake.

Des étudiants ont répondu [au sondage] que certains de leurs amis dorment sur un canapé, ou qu'ils sont cinq à vivre dans un appartement de trois chambres. Emma Drake, v.-p. de l'association étudiante de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard

À l'Université McMaster, les étudiants qui cohabitent avec des aînés ont droit à une réduction de loyer en échange de petits travaux ménagers, par exemple. Un tel arrangement pourrait convenir à des étudiants à Charlottetown, où les loyers disponibles sont de plus en plus rares et dispendieux, explique Emma Drake.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a récemment annoncé la construction d'une nouvelle résidence de 260 chambres sur le campus de l'université insulaire.

Emma Drake dit que si un programme de cohabitation voit le jour à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, l'association étudiante se chargera de l'administrer.

D'après un reportage de Isabella Zavarise, de CBC