Donner naissance après le cancer, grâce à la congélation d'ovules

Quand le cancer frappe, il met tous les projets sur pause, y compris celui d'avoir un enfant, puisque les traitements oncologiques comme la chimiothérapie peuvent nuire à la fertilité de façon définitive. Mais à 42 ans, et après avoir vaincu un cancer du sein, Anne-Laure Corroy a donné naissance à une petite fille grâce à la congélation de ses ovules et à la fécondation in vitro.

Un texte de Myriam Fimbry

Éléonore est arrivée comme un grand bonheur. Elle gazouille, vocalise et, ce matin-là, ne veut pas se rendormir. Calme, éveillée, elle fait déjà ses nuits à l'âge de 4 mois, de 20 h à 6 h : le rêve de tous les parents.

Sa maman s'installe dans la pénombre pour lui donner le sein droit. Son unique sein, après une mastectomie. « Il produit bien! dit-elle. Ça va bien, il produit pour deux! Hein ma chérie? T'es bien nourrie! » En guise de réponse, Éléonore tousse et s'étouffe, tellement elle boit vite.

Cinq ans plus tôt, la vie s'arrêtait pour Anne-Laure Corroy. Une masse dans le sein gauche avait attiré son attention quelques mois plus tôt, mais l'incrédulité et l'insouciance avaient retardé la consultation. Sportive, attentive à son alimentation, sans antécédents familiaux, elle n'avait aucun facteur de risque.

Mais ce qu'elle croyait être un kyste sans danger a grossi. Puis tout s'est enchaîné : mammographie, prélèvement, biopsie, jusqu'à ce que le couperet tombe. C'était un cancer.

À 37 ans, ça fait mal. C'est le néant, le vide. Je me suis demandé : qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que je vais mourir? Pourquoi moi? Anne-Laure Corroy, à l'annonce de son cancer du sein

Assez rapidement, une chirurgie est planifiée, une mastectomie. « C'est mon point commun avec Angelina Jolie! Y'a pire, dans la vie, hein? » demande-t-elle dans un éclat de rire.

En sa qualité d'infirmière en santé mentale, Anne-Laure Corroy côtoie un médecin dont la conjointe travaille au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. « C'est un hasard, mais elle m'a appelée et m'a conseillée de faire prélever des ovules, au cas où je voudrais des enfants par la suite. Je n'aurais jamais pensé à faire ça! »

Prélèvement d'ovules

Cette procédure demande une étroite collaboration entre le service d'oncologie et la clinique de procréation assistée. Il faut planifier le bon moment pour prélever les ovules, en tenant compte du cycle d'ovulation, tout en surveillant l'impact de la prise d'hormones sur l'évolution du cancer.

Dans le cas d'Anne-Laure Corroy, l'ablation du sein a permis d'enlever toute la masse cancéreuse. Elle a suivi d'autres traitements, comme l'hormonothérapie, mais finalement, pas de chimiothérapie.

Pour lui permettre de tomber enceinte, à l'âge de 41 ans, les médecins ont d'abord tenté l'insémination, sans succès. Puis la fécondation in vitro a marché du premier coup. « Ça, c'était un grand bonheur », souligne Anne-Laure.

Éléonore, 4 mois, va bientôt s'endormir. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

La grossesse, suivie de près par l'équipe médicale de Sainte-Justine, s'est bien déroulée. Le bébé, une petite fille, est né au début du mois d'août. Anne-Laure ne voulait pas connaître le sexe avant la naissance, pour savourer une surprise de plus.

C'est un miracle de la vie. Mon bébé, c'est mon miracle. Elle est belle, elle est en bonne santé, tout va bien, elle fait craquer tout le monde. Anne-Laure Corroy, maman d'Éléonore

« Plus rien n'existait. Je n'entendais plus les gens autour de moi. J'ai été métamorphosée. Je ne me reconnais même plus. » Anne-Laure cherche les mots, tout en allaitant. « Ç'a été... ç'a été extraordinaire. Je suis devenue une maman. C'est unique, c'est vraiment unique ce sentiment-là, wow! Un sentiment qui m'était inconnu. La naissance d'un amour inconditionnel. »

De nombreuses mères pourraient dire la même chose après leur accouchement. Ce qui est encore plus unique, peut-être, c'est de donner naissance après un cancer, après avoir cru que la mort approchait.

Anne-Laure rappelle que vivre une maladie est aussi difficile pour le couple. « Beaucoup de choses ont été difficiles à vivre. C'est très difficile pour les deux. Mais maintenant, on l'a, c'est notre miracle. C'est merveilleux. On revit! »

Risque de récidive

Elle préfère ne pas penser à cette épée de Damoclès qui plane encore au-dessus de sa tête. La grossesse, en stimulant les hormones, augmente le risque que son cancer revienne. « C'est sûr qu'il y a toujours une inquiétude qui traîne derrière : est-ce que ça va recommencer ou pas? Mais moi, je n'y pense pas. Mon conjoint y pense peut-être un peu plus que moi. »

Anne-Laure a rendez-vous avec son oncologue tous les ans. Elle va faire des mammographies régulièrement. « Pour l'instant, rien d'inquiétant, tout va bien. Mon oncologue m'a donné rendez-vous l'année prochaine », assure-t-elle.

Est-ce qu'elle voudrait d'autres enfants? « Ah oui! Si je peux, là, je renchaîne direct! J'en veux un deuxième, c'est sûr. »

Il lui reste quelques embryons congelés, qui peuvent être « décongelés à la demande ». « Je peux retourner les voir et leur dire : vous m'en implantez un autre, s'il vous plaît! » dit-elle en riant.

Plusieurs hôpitaux et cliniques privées offrent le service de congélation d'ovules avant des traitements médicaux. Le Centre universitaire de santé McGill fait figure de précurseur. C'est là qu'est né, en 2005, le premier bébé issu d'un ovule congelé pour des raisons oncologiques.

Le cas d'Anne-Laure Corroy est une première pour le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, qui a commencé à offrir le service de congélation d'ovules en 2013. Bientôt, l'hôpital démarrera aussi un programme de cryopréservation du tissu ovarien, qui permettra notamment aux enfants ou aux jeunes filles prépubères de préserver leur fertilité future.