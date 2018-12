Une savonnerie de Saguenay dit adieu au plastique

Le couple propriétaire de la savonnerie artisanale propose des produits entièrement naturels à base de lait de chèvre depuis 19 ans.

Des produits naturels, mais dans du plastique, je trouvais que ça ne marchait plus. Sonia Gagnon, copropriétaire de la Savonnerie Chèvre-Feuille

Sonia Gagnon et Yvon Fortin ont fondé leur entreprise en 2000. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Les emballages de plastique font donc place à une alternative écologique.

Les traditionnels bâtons de baume à lèvres ont été remplacés par des tubes en carton biodégradables.

Les bouteilles et les pots de verre réutilisables ont détrôné les contenants de plastique. La boutique offre même le remplissage des récipients afin de réduire les rebuts.

Dans le but d'éviter tout gaspillage, les artisans valorisent également toutes leurs retailles de savon.

Vendre les retailles de savon plus petites que les barres régulières permet aux propriétaires d'éviter le gaspillage. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

On récupère tout et on fait du recyclage. C'est très important pour moi aussi de ne plus utiliser de contenants de plastique. Je pense que c'est très, très important d'embarquer dans cette vague-là , explique le copropriétaire de la savonnerie, Yvon Fortin.

Minimiser les emballages

Toutes les barres de savon pour le corps, de même que les pains de savon ménager, de savon à chien ou de savon à rasage fabriqués par la Savonnerie Chèvre-Feuille ne nécessitent aucun emballage.

Sonia Gagnon a mis au point une recette de savon pour animaux qui contient notamment de l'huile essentielle de citronnelle pour éloigner les puces. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Ils sont beaucoup plus écologiques que les produits liquides en bouteille qui engendrent des déchets.

L'entreprise propose des pains de rasage solides plutôt que de la mousse à raser en contenant jetable. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Ces savons à base de lait de chèvre sont biodégradables. Ils sont fabriqués selon la manière traditionnelle de la saponification à froid.

La Savonnerie Chèvre-Feuille a recours à la manière traditionnelle de la saponification à froid. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Le commerce a aussi revu la composition de ses emballages des fêtes qui comprenaient auparavant du papier cadeau cellophane. L'entreprise opte désormais pour des sacs et du papier écologiques.

Si chacun fait sa petite contribution, je pense que c'est comme ça qu'on avance. On est heureux de le faire, très heureux. Sonia Gagnon, copropriétaire de la Savonnerie Chèvre-Feuille

Écologique et local

Depuis cinq ans, les propriétaires sentent que l'achat local a le vent dans les voiles. De plus en plus, ils remarquent que les clients se tournent vers les produits verts et sans déchet.

C'est dans le courant, on ne pouvait pas ne pas embarquer dans ça! , dit fièrement Sonia Gagnon.

La savonnerie conçoit des produits avec des ingrédients récoltés localement tels des pétales de rose ou encore du sable des plages baieriveraines comme agent d'exfoliation. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Le couple utilise d'ailleurs un maximum d'ingrédients provenant de la région pour créer ses savons : pétales de roses et fleurs de lavande récoltées au Saguenay, sable des plages de La Baie, algues du fjord, jus de bleuets sauvages cueillis en forêt, etc.

Une fois confectionnées et coupées, les barres de savon doivent sécher avant d'être vendues et utilisées. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Les jeunes sont de plus en plus conscients de l'importance d'utiliser des produits naturels et de prendre soin de notre planète. Yvon Fortin, copropriétaire de la Savonnerie Chèvre-Feuille

Les clients apprécient d'ailleurs la vision mise de l'avant par la savonnerie.

C'est de prendre l'habitude de changer nos habitudes. Je pense à l'avenir de nos enfants surtout pis plus ça va, plus la planète est malade. Donc il faut commencer à en prendre soin. On essaye de faire notre part , explique Annie Belley, une cliente de passage à la boutique baieriveraine pour faire ses emplettes des fêtes.

La popularité du shampoing solide

Depuis cet automne, la savonnerie fabrique du shampoing solide. Il suffit de mouiller la pastille de shampoing et de la faire mousser pour laver les cheveux.

Le shampoing solide est une alternative zéro déchet très populaire. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Ce type de produit est de plus en plus en demande car il permet de réduire le recours aux bouteilles de plastique et s'avère très pratique en voyage.

Il y a de l'huile de jojoba, de l'huile de ricin, ce sont de bonnes huiles pour les cheveux. Il y a aussi du lait de chèvre évidemment. Il y a de la glycérine végétale qui fait un beau petit lustre dans le cheveu , raconte l'artisane.

Du sodium cocoyl isethionate ( SCIsodium cocoyl isethionate ) entre également dans la composition du shampoing solide. Cet ingrédient tensioactif, un agent moussant, permet d'emprisonner les saletés dans les bulles de mousse.

Depuis que les propriétaires ont mis ce produit en marché, ils connaissent fréquemment des ruptures de stock.