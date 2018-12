Denis Côté tentera à nouveau de remporter l'Ours d'or, à la 69e Berlinale.

En février 2013, Vic+Flo ont vu un ours lui avait valu le Prix Alfred-Bauer (Ours d'argent de l'innovation). Son long-métrage Boris sans Béatrice avait aussi été présenté en sélection officielle à la Berlinale 2016.

Répertoire des villes disparues est un drame fantastique inspiré du roman de Laurence Olivier. Il met entre autres en vedette Jean-Michel Anctil, Josée Deschênes, Rachel Graton, Diane Lavallée, Rémi Goulet et Robert Naylor.

Cinq autres films sont en lice : The Ground Beneath My Feet de Marie Kreutzer, The Golden Glove de Fatih Akin, Grâce à dieu de François Ozon, I Was at Home, but de Angela Schanelec et A Tale of Three Sisters de Emin Alper.

Berlin est parmi les grands festivals internationaux du cinéma avec Cannes, Toronto et Venise.

La Berlinale 2019 se tiendra du 7 au 17 février.