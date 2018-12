L’ex-diplomate Michael Kovrig et le consultant Michael Spavor sont tous deux placés en détention depuis lundi, séparément, a indiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang. Leurs cas font actuellement l'objet d'une enquête, a-t-il ajouté.

Le Canada est au courant que ses deux ressortissants ont été arrêtés, a indiqué Lu, sans spécifier s’ils avaient pu obtenir les services d'un avocat.

Michael Kovrig et Michael Spavor ont mené des activités qui menacent la sécurité nationale de la Chine. Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

Interrogé à savoir si ces détentions avaient un lien avec l'arrestation de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des technologies Huawei, survenue à Vancouver le 1er décembre, le porte-parole s’est contenté d’indiquer que des « mesures coercitives » avaient été prises « conformément à la loi ».



Jusqu'ici, le Canada avait déclaré avoir reçu la confirmation de l’arrestation d’un premier Canadien, Michael Kovrig, mais n'avait pas été en mesure de rentrer en contact avec lui. Et le gouvernement chinois s'était gardé de divulguer les raisons de cette arrestation.

Un deuxième Canadien dans la mire des autorités chinoises

En fin de journée mercredi, le ministère des Affaires étrangères avait confirmé être sans nouvelles d’un deuxième ressortissant canadien, porté disparu en Chine après avoir sollicité l’aide des services consulaires.



Selon la ministre Chrystia Freeland, M. Spavor a communiqué avec des responsables du ministère canadien des Affaires étrangères pour les aviser qu'il avait été interrogé par les autorités chinoises. Mais par la suite, silence radio : M. Spovar n'avait plus donné signe de vie.



Évoquant une « situation délicate », Mme Freeland a assuré être en communication avec la famille de M. Spavor.

La ministre n'a toutefois pas confirmé de lien entre la disparition de M. Spavor et la querelle diplomatique qui a cours entre Ottawa et Pékin depuis l'arrestation de la directrice financière de Huawei.

Une organisation de voyages en Corée du Nord

Michael Spavor travaille comme consultant pour faciliter des projets commerciaux, culturels, sportifs et touristiques dans la péninsule coréenne, selon son compte Twitter, consulté par Radio-Canada.

Le site Internet de Paektu Cultural Exchange, l'organisation qu'il a fondée, indique qu'il est originaire de Calgary. M. Spavor vivait récemment dans la ville chinoise de Dandong, à la frontière de la Corée du Nord.

Auparavant, Michael Spavor a résidé pendant plus de 20 ans en Corée du Sud et en Corée du Nord. En 2005, il a vécu plusieurs mois à Pyongyang, où il enseignait dans une école appartenant à une organisation canadienne non gouvernementale, indique le site.

Michael Spavor (à l'extrême droite) est photographié ici en compagnie du leader nord-coréen Kim Jong-un (à sa gauche) et de l'ancien joueur de basketball de la NBA Dennis Rodman (à l'extrême gauche). Photo : Facebook

Toujours selon le site, il aurait également des liens avec l'ex-joueur de basketball Dennis Rodman et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

« En 2013 et 2014, il a organisé les visites de Dennis Rodman et le match de basket entre la RPDC et les anciens joueurs de la NBA, et il est également devenu ami avec le dirigeant du pays, le maréchal Kim Jong-un », peut-on y lire.