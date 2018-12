Le territoire finalise présentement sa stratégie touristique et la ministre du Tourisme et de la Culture, Jeanie Dendys, affirme que ce protocole permet d'avancer un plan qui assurera un développement durable du tourisme autochtone au Yukon.

Le village de Carcross au sud de Whitehorse attire de plus en plus de visiteurs, étrangers comme Yukonnais. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

La localité de Carcross est devenue une destination touristique de plus en plus importante au territoire ces dernières années. La Première Nation Carcross/Tagish y a déjà développé un emplacement pour des boutiques et des sentiers de vélo de montagne.

Marilyn Jensen, présidente de l'Association touristique et culturelle des Premières Nations du Yukon et originaire de la région croit que le développement touristique doit être réalisé en concertation.

Il est d'abord essentiel d'être au même diapason et de partager la même vision. Nous savons que le tourisme autochtone est en croissance au pays, qu'il est durable, et représente une industrie dans laquelle les Autochtones peuvent réellement s'investir. Marilyn Jensen, présidente de l'Association touristique et culturelle des Premières Nations

Elle ajoute que dans le passé, le développement économique au territoire s'est largement fait en dépit des peuples autochtones.

Un protocole d'entente pour une collaboration entre le Yukon et les associations touristiques autochtones du territoire et du pays a été signé lors de la conférence sur le tourisme autochtone tenu à Carcross. Photo : Radio-Canada/Philippe Morin

Les participants à la conférence de mercredi s'entendent pour doubler d'ici 10 ans le nombre d'expériences touristiques autochtones offertes. Le Yukon se démarque déjà au pays avec la Colombie-Britannique et le Québec, selon Keith Henry, PDG de l'association touristique autochtone du Canada.

Ce dernier affirme que la demande au pays pour des expériences authentiques autochtones est en forte croissance que ce soit « à travers des centres culturels, des excursions sur le territoire, la nourriture, il y a toutes sortes de moyens par lesquels les visiteurs veulent faire l'expérience du Canada. »

La beauté du Yukon tient dans le fait que la culture autochtone est riche, authentique et puissante à travers les différentes Premières Nations. C'est un gage de succès pour l'avenir. Keith Henry, PDG Indigenous Tourism Association of Canada

Keith Henry affirme que pour atteindre le plein potentiel, il faut développer l'hébergement et l'offre culinaire de façon à créer des destinations « emblématiques ».