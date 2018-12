Un texte de Mario De Ciccio

Dans ce rapport, le Bureau du vérificateur général dresse le portrait d’un système surchargé, qui n’évalue pas assez la sécurité des enfants, qui effectue mal ses suivis et qui, en fin de compte, s’est détérioré depuis le dépôt d’un premier document en 2014.

Le nouveau rapport a fait beaucoup de vagues ces derniers mois. Il a même provoqué un débat à l’Assemblée législative sur la performance du ministre de la Santé et des Services sociaux, Glen Abernethy, qui en est ressorti indemne.

Fin octobre, le gouvernement avait répondu avoir déjà mis en place différents changements dans le système qui devraient répondre aux recommandations du rapport, mais qui prendraient du temps avant d'apporter des résultats.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux avait admis avoir des difficultés de recrutements, ce qui rend difficile leur travail pour alléger la tâche de leurs intervenants.

Les représentants du Bureau du vérificateur général devant le Comité permanent des opérations gouvernementales. Photo : Randi Beers

De retour à l’Assemblée législative, les représentants du vérificateur général du Canada avaient cette fois-ci un rendez-vous avec le comité permanent des opérations gouvernementales.

Pendant la rencontre de deux heures, ils ont réitéré les lacunes révélées dans le rapport.

En répondant aux questions des députés, le directeur principal de l’audit, Glenn Wheeler et des membres du comité permanent en sont venus à la même conclusion ; le gouvernement doit avant tout évaluer et déterminer quelles ressources sont nécessaires pour répondre à ses engagements et alléger la charge de travail de son personnel.

« Si ce n’est pas fait quand nous reviendrons pour un suivi, j’ai bien peur qu’il n’y ait pas eu d'amélioration », conclut Glenn Wheeler.

En après-midi lundi, le comité permanent s’est assis avec les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux pour continuer la conversation.

Bruce Cooper, le sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux maintient qu’ils ont accepté les recommandations du rapport, mais que plusieurs démarches avaient déjà été mises en place.

Pour ce qui est de l'analyse des ressources nécessaires, il dit ne pas avoir le temps de faire une étude détaillée, mais qu’il préconise une approche malléable qu’ils devront évaluer avec le temps.

Son ministère a analysé les charges de travail et en est venu à des hypothèses sur les ressources nécessaires. Un modèle sera mis en place avec ces hypothèses qui devront être révisées au fur et à mesure.

« Nous commençons à bien comprendre quels facteurs causent les problèmes de charge de travail, explique Bruce Cooper. Nous mettons en place un modèle qui devra fonctionner avec les effectifs disponibles et ceux que nous essayons d’engager. »

Le Comité permanent des opérations gouvernementales doit émettre ses propres recommandations dans un rapport prévu pour février 2019.

Son président Kieron Testart précise que le travail du comité est de revoir le rapport du vérificateur général, mais que beaucoup d’autre travail devra être fait pour répondre aux questions qu’a généré le dépôt du rapport.

« Il y a beaucoup d’intérêt pour régler un système qui est déconnecté des besoins, des traditions et de la culture de nos peuples, conclut Kieron Testart. C’est un défi beaucoup plus complexe que celui de répondre à ce rapport. »

