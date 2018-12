La police de Thunder Bay reconnaît l’existence d’un racisme systémique

Un texte de Miguel Lachance avec les informations de Mathieu Grégoire

La chef de police, Sylvie Hauth, avait admis en point de presse plus tôt mercredi l’existence d’un problème de racisme auquel il faut s’attaquer.

Je reconnais absolument qu’au niveau systémique il y a des choses qu’il faut travailler, qu’il faut changer, dans notre service de police , a-t-elle affirmé.

Le SPTB Service de police de Thunder Bay souligne dans son communiqué que cette admission est une étape importante dans le processus pour rebâtir un lien de confiance avec la population autochtone.

Je suis engagé vraiment à prendre les choses en main et à faire une différence pas seulement à partir d’aujourd’hui. Ca fait déjà 1 an et demi que je suis en poste et il y a déjà des choses qui ont changé , soutient la chef de police.

Elle précise que plusieurs initiatives ont été mises en place, notamment pour répondre aux recommandations du coroner sur la mort de 7 jeunes autochtones entre 2000 et 2011.

Je pense qu’il est important que nous ne perdions pas de vue le travail qui a déjà été effectué ainsi que les progrès que nous avons fait et que nous continuerons de faire. Sylvie Hauth, chef du service de Thunder Bay

Le service de police ajoute que les 44 recommandations du rapport seront lues attentivement dans les prochains jours.

La première déclaration de la police, diffusée en fin d’avant-midi, avait soulevé des inquiétudes parmi les gens présents dans la salle pour entendre les conclusions de l’examen systémique.

Le court communiqué ne faisait alors mention que de barrières systémiques, ce qui a déplu au chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler.

Alvin Fiddler se disait plutôt pessimiste quant à la volonté de la Police d'agir pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport. Photo : Radio-Canada / Martine Laberge