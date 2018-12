Selon une étude de 2013 financée par Promotion Saguenay, le taux de taxation est moins élevé pour chaque mégawatt produit par Rio Tinto que pour d’autres entreprises qui possèdent également des centrales hydroélectriques.

Les revenus perçus sur la base de la Loi sur la fiscalité municipale diffèrent aussi d'une municipalité à l'autre.

Selon la mairesse de Saguenay, les règles datent d'une autre époque.

La fiscalité, telle qu’on la voit, il y a une iniquité. Cette fiscalité, qu’on le veuille ou pas, il faut aller creuser un peu plus loin, aller voir la raison et le pourquoi de tout ça, mais on s’entend que ça doit être révisé Josée Néron, mairesse de Saguenay

Andrée Laforest rencontrera Rio Tinto

La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, a été saisie du dossier qui implique plusieurs ministères.

En entrevue à Style libre, elle a affirmé qu’elle allait rencontrer le directeur exécutif des opérations de Rio Tinto aluminium pour l'Atlantique, Gervais Jacques, lundi.

La question de la taxation des installations hydroélectriques sera abordée.

On va se pencher sur le dossier. On va essayer de voir ce qu’il se passe, mais, en même temps, moi, je demande le respect à toute la population de voir que, quand même, Rio Tinto, c’est le plus gros employeur de la région. On va se rencontrer et on va essayer de trouver des solutions ensemble [...] le pourquoi du pourquoi des années passées , souligne la ministre Laforest.

Mardi, les membres du conseil d'arrondissement de Jonquière ont appuyé le conseiller municipal de Saguenay, Jean-Marc Crevier, qui demande à ce que Rio Tinto paie sa juste part de taxes pour ses barrages et installations hydroélectriques.

L’ancien maire de Saguenay Jean Tremblay avait mené cette bataille au cours de ses années au pouvoir.

Il avait commandé une étude à l’économiste Marc-Urbain Proulx sur la question en 2011 afin de convaincre le gouvernement du Québec de modifier la grille de taxation de la multinationale.

Pour consulter l'étude La fiscalité foncière de la production hydroélectrique au Saguenay – Lac-Saint-Jean