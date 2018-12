Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

Dans un rapport présenté aujourd’hui, l’IQ a analysé les écarts de salaires entre le Québec et l’Ontario, province à laquelle M. Legault fait souvent référence lorsqu’il fait état de la situation économique québécoise. « Ce qui nous manque au Québec, ce sont des emplois à 25 $, 30 $, 40 $ de l’heure », a-t-il souvent répété.

L’idée était de mettre des chiffres derrière le discours de François Legault. Mia Homsy, directrice de l’Institut du Québec

Parmi les constats, il y a autant de travailleurs qui gagnent un salaire de 26 à 40 $ l'heure dans les deux provinces. Là où le bât blesse, le Québec compte davantage de salariés ayant un salaire inférieur à 26 $ l'heure et moins dont le salaire excède 40 $ l'heure.

Le fin détail de l’analyse révèle en plus que les écarts salariaux sont « particulièrement marqués » à l’avantage de l’Ontario dans le secteur des services financiers, de l’assurance, de l’immobilier ainsi que les secteurs professionnels, scientifiques et techniques.

Ces écarts salariaux sont conjugués à une productivité plus faible au Québec, soit 15 % de moins qu’en Ontario pour le secteur des services, par exemple, qui représente une majeure partie de l’économie.

De façon générale, les Ontariens travaillent une heure de plus par semaine que les Québécois.

Investir dans la formation

Selon l’IQ, alors qu’il y a pénurie de main-d’œuvre, l’État doit « renoncer à soutenir artificiellement des emplois peu générateurs de richesse » et favoriser les secteurs à forte valeur ajoutée et à haute densité technologique, comme l’aéronautique et l’intelligence artificielle, pour y augmenter les salaires et la productivité.

L’IQ invite le gouvernement caquiste à encourager les employeurs à investir dans le capital humain par l’éducation et la formation et dans du matériel, que ce soit pour de la machinerie ou des équipements numériques.

« Il faut laisser faire l’obsession de la création d’emplois dans les politiques gouvernementales, insiste Mia Homsy, et la remplacer par une nouvelle obsession, celle d’investir dans la formation des compétences et l’automatisation. »

Le gouvernement a annoncé dans son énoncé économique de nouvelles mesures pour l’amortissement du matériel acheté par les entreprises pour des fins de productivité. Mais Mme Homsy dit « demeurer sur son appétit ». « S’il n’y a pas la formation des travailleurs, explique-t-elle, il y a quand même un angle mort et un élément à ajouter dans sa stratégie. »