Olivette Lemire est l'une des clientes de la Popotte roulante Sercovie, ce qui lui permet de rester chez elle. Ça facilite mon quotidien, parce que m'ennuyer ici ou m'ennuyer dans un CHSLD, c'est plus plaisant m'ennuyer ici , lance-t-elle en recevant un repas, cette fois-ci, aux saveurs des fêtes.

Les gens attendent ce repas-là. On ne se cuisine plus du ragoût de pattes ou de la tourtière. Ça leur permet d'avoir au moins un repas traditionnel pendant l'année. Lorraine Lauzier, directrice adjointe de Sercovie

Des dizaines de bénévoles ont participé à la préparation des repas et à la livraison. Pour la plupart, ce sont des habitués. Les clients nous reconnaissent. Quand il y a quelqu'un d'absent, ils se demandent s'ils sont malades, s'ils vont revenir. Les clients s'attachent à leurs bénévoles , explique Bérangère Martel, bénévole et membre du conseil d'administration de Sercovie.

Martin, lui, je pense que ça fait deux ans qu'il vient me livrer des repas. Des fois, c'est trois jours par semaine et on a du fun , ajoute, souriante, Mme Lemire.

En tout, la Popotte roulante Sercovie a livré 137 000 repas cette année.