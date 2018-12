Le gouvernement progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a renversé la décision d’interdire la vente de lait au chocolat et de jus de fruits dans les écoles du Nouveau-Brunswick la semaine dernière. Cette décision avait été prise par le gouvernement libéral de Brian Gallant en juin dernier.

Le DSFS a toutefois annoncé mercredi qu’il maintiendra, pour l’instant, les mesures adoptées en début d’années visant à se soumettre à l’interdiction imposée par le gouvernement libéral.

Un comité consultatif composé de parents, d’élèves, d’un membre du Conseil d’éducation, de membres du personnel scolaire, y compris des directions d’écoles, et de partenaires en santé et en alimentation sera mis sur pied afin d’étudier cette question.

Ce comité permettra d’établir une nouvelle directive qui sera conforme à la Politique 711, mais qui respectera également les valeurs et les aspirations du district pour la santé et le mieux-être de ses élèves , peut-on lire dans un communiqué.