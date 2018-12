Selon la gestionnaire des affaires publiques de l'organisme, Kristine D'Arbelles, les voleurs ont maintenant des techniques pour déverrouiller les véhicules qui utilisent de nouvelles technologies. Il leur est donc possible de s'introduire dans des automobiles et camions qui n'ont pas de clé traditionnelle.

Ils peuvent copier la fréquence ou le signal de votre clé [et] ouvrir votre véhicule sans rien faire. Les voleurs ont seulement besoin de télécharger quelque chose sur leur mobile et, après 60 secondes, ils ont votre véhicule. Kristine D'Arbelles, gestionnaire des affaires publiques au CAA

Kristine D'Arbelles indique toutefois que les véhicules les plus volés au Canada sont en majorité des modèles du début des années 2000 qui n'ont donc pas cette technologie. Elle rappelle que la technique la plus courante des voleurs reste de se promener de véhicule en véhicule pour vérifier s'ils sont bien verrouillés.

Elle recommande de ne pas laisser ses clés près de la porte d'entrée de notre maison. « Avec les émetteurs pour copier le signal, ils peuvent le faire de l'autre côté de la porte sans cogner et sans faire de bruit, » affirme-t-elle. Elle conseille aussi de se procurer un sac de Faraday, qui bloque les signaux, pour y mettre les clés utilisant les fréquences radio.

Kristinne D'Arbelles rappelle qu'il est primordial de bien verrouiller son véhicule et de ne pas laisser une voiture en marche si personne ne s'y trouve. Elle indique de plus que la majorité des vols ont lieu entre 22 h et 7 h et qu'il est donc judicieux de stationner son véhicule dans un garage ou dans une rue passante et bien éclairée pour minimiser les risques.