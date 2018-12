Une entente a été conclue pour le retour de la compétition l'an prochain, à défaut de conclure un accord à plus long terme.

« Il y a beaucoup de négociations au niveau international aussi. On a renouvelé pour cette année et on verra pour le reste », a indiqué le maire lors d'un point de presse.

On est prudents parce qu'au niveau de l'Union cycliste internationale, ça brasse beaucoup. Il y a beaucoup de politique. Régis Labeaume, maire de Québec

La Capitale offre un positionnement stratégique à l'Union cycliste internationale (UCI), qui souhaite développer de nouveaux marchés.

« L'Amérique du Nord pour eux c'est important, ils veulent aller aux États-Unis aussi », conclut Régis Labeaume.

L'administration Labeaume a souvent parlé de cette compétition comme étant une carte de visite exceptionnelle qui donnait une visibilité sans égal. Toutefois, la Ville est aussi à la merci des négociations qui se déroulent à l'échelle internationale entre différents pays, comme les États-Unis et l'UCI.

Le maire souhaite aussi limiter les enchères dans ce dossier.

« Les promoteurs veulent toujours plus d'argent et nous on veut toujours payer moins », résume Régis Labeaume.

L'entente pour la présentation des Grands prix cyclistes arrivera également à échéance l'an prochain.