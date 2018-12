La prestation d'une personne seule présentant des contraintes sévères à l'emploi, qui est actuellement de 1035 $ par mois, augmentera de 72 $ mensuellement, et ce, dès le début de l'année 2019.

Cette hausse continuera de croître graduellement pour atteindre 367 $ par mois dans cinq ans.

Le ministre québécois du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé mercredi la mise en œuvre de cette mesure tirée du Plan d'action sur l'intégration économique et la participation sociale, élaboré par l'ancien gouvernement libéral.