Un texte de Laïssa Pamou

Le concours est conçu pour stimuler la fibre entrepreneuriale, faire connaître des produits ainsi que des projets d’entreprise.

Selon Suzanne Druwé, directrice des communications du CDEM, avoir des participants qui veulent bien s'y joindre est la phase la plus difficile. Prendre la décision de passer devant un jury avec un plan d’affaires et essayer de convaincre en une très courte période n’est pas toujours facile, dit-elle.

Au fil des années, l’élément qui a le plus évolué dans le concours est la formation des participants. « On donne de la formation pour préparer les candidats à affronter le jury », explique-t-elle.

Les gens sont beaucoup mieux préparés que jamais à être seuls dans la fosse à expliquer pour convaincre les gens en 2 minutes que leur projet est une bonne affaire. Suzanne Druwé, directrice des communications du CDEM.

Ceux et celles qui souhaitent se jeter dans la Fosse aux lions ont jusqu’au 7 février 2019 pour soumettre leur candidature. Les formulaires sont disponibles sur le site du CDEM. Selon Suzanne, les lots à remporter sont énormes. En plus d’une somme de 15 000 $, le vainqueur recevra de nombreux services et du soutien, précise-t-elle.

Les autres prix

Services juridiques de la firme MLT Aikin

Services de comptabilité

Adhésion d’un an avec repas à la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface

Services de graphisme de l’entreprise Bounce Design

Mentorat du CDEM

Publicité gratuite sur les ondes d’Envol 91 FM, visibilité à Radio-Canada

Grande visibilité sur toutes les plateformes médias du CDEM

La divulgation des noms des quatre finalistes se fera au début avril 2019.