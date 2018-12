Finies les querelles de clocher entre les six maires des municipalités du secteur sud de la MRC Lac-Saint-Jean-Est.

Depuis que les élections de 2017 ont porté quatre nouveaux élus au pouvoir, les relations se sont améliorées grâce à des soupers de travail bimensuels.

Le maire d'Hébertville-Station, Réal Côté Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Avant, ça existait, mais on avait de la misère à avoir de la continuité. Là, on dirait qu'on veut plus se tenir. Réal Côté, maire d'Hébertville-Station

Ces rencontres permettent aux élus de discuter de leurs dossiers respectifs et de bénéficier des conseils de chacun.

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

La confiance qui s'est installée laisse maintenant place à une plus grande collaboration entre les municipalités, estime le maire de Saint-Gédéon.

Entre autres, on travaille présentement le développement touristique dans le secteur sud [...] Et on veut collaborer dans différentes sphères d'activités : le culturel, le loisir, l'urbanisme. C'est important de se regrouper , souligne Émile Hudon.

Les soupers se tiennent avant les assemblées publiques de la MRC Lac-Saint-Jean-Est.

Le maire de Desbiens, Nicolas Martel Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Quand on arrive devant une MRC qui a 13 municipalités, nous, c'est sûr qu'au secteur sud, quand on a un projet à faire passer avec l'ensemble des municipalités, on fait front commun. C'est dur de nous détrôner ou d'enlever le projet , soutient le maire de Desbiens, Nicolas Martel.

Les maires espèrent que climat de collaboration pourra se maintenir au cours des prochaines années.