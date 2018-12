Un texte de Cécile Gladel

Jeudi dernier, lorsque Catherine Dorion s’est présentée au Salon bleu vêtue d’un t-shirt noir avec le nom du poète et musicien franco-ontarien Patrice Desbiens, les commentaires ont fusé. Il est rare qu’un député porte un t-shirt. Cependant, la députée de Taschereau n'a pas été réprimandée par le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, pour sa tenue vestimentaire.

Mathieu Arsenault, qui est aussi un auteur, a avoué qu’il a d’abord paniqué en voyant Catherine Dorion porter le t-shirt Patrice Desbiens. « J’avais peur des réactions et des commentaires. Mais finalement, ça s’est bien passé. J’espère seulement avoir assez de t-shirts », a-t-il dit lors d'une entrevue téléphonique.

Car les gens qui viennent sur sa boutique en ligne Doctorak.co en quête du t-shirt porté par Catherine Dorion magasinent et achètent aussi d’autres modèles. Il ne donne pas de chiffres, mais il estime que le t-shirt Patrice Desbiens constitue le tiers de ses ventes parmi toutes les nouvelles commandes.

Pourquoi Patrice Desbiens

Le t-shirt Patrice Desbiens existe depuis quatre ans. C’est un artiste que Mathieu Arsenault admire. « Beaucoup de poètes s'inspiraient de lui. C’est une figure qui n’avait pas encore eu sa place au Canada. Je l’admire beaucoup et je l’ai approché, même s’il m’intimide, pour lui demander si je pouvais faire un t-shirt avec son nom et il a accepté », raconte Mathieu Arsenault.

Patrice Desbiens lit au lancement de son recueil « Le quotidien du poète », en avril 2016, à la librairie Le port de tête, à Montréal. Photo : Prise de parole/Sylvain Cormier

Cependant, ce dernier préférerait vendre la poésie de Patrice Desbiens que des t-shirts. « C’est une poésie très proche du monde, je suis content que ça lui donne une visibilité. Si Patrice Desbiens peut vendre plus de livres, j’en serai heureux », ajoute-t-il.

Un succès inattendu

Mathieu Arsenault ne savait pas que Catherine Dorion porterait le fameux t-shirt pour son premier discours de nouvelle députée. Il la connaît un peu et le lui a vendu en main propre quelques jours avant qu'elle fasse sa sortie à l’Assemblée nationale. C’était lors du Salon nouveau genre à Québec.

Elle m’a lancé : “Ce serait intéressant que je le porte à l’Assemblée nationale”, mais je n’avais aucune idée qu’elle le ferait. C’est drôle, car ça pourrait être le seul et unique t-shirt porté à l’Assemblée nationale. Mathieu Arsenault

Outre l’impression des t-shirts, Mathieu Arsenault doit aussi gérer les commandes et va souvent au bureau de poste pour les envoyer. Il doit aussi s'occuper des gens en panique qui veulent absolument avoir leur commande avant Noël. « Je n’ai pas assez d’argent pour engager un employé, mais comme j’ai l’habitude de faire l’impression, ça va bien, je m’en tire. Sauf qu’après le 17 décembre, je ne pourrai plus garantir la livraison avant Noël », explique-t-il.

Des t-shirts sur demande

L’auteur a développé une technique qui lui permet de faire tous ses modèles au fur et à mesure et selon les demandes. Il n’a donc que des t-shirts sans impression en stock. « C’est aussi ce qui me permet d’offrir autant de modèles », précise-t-il.

Ses t-shirts sont fabriqués au Québec et l'étoffe est tissée au Nouveau-Brunswick. « Ils ne sont pas faits en Asie par des gens sous-payés. Je paye plus cher, mais je respecte mes valeurs », dit-il.

Mathieu Arsenault a imprimé son premier t-shirt en 2011. Sa sœur lui a donné une trousse pour en fabriquer. C’est alors qu’il a eu l’idée de faire celui avec l’impression « Louis Ferdinand Céline Dion ».

L'auteur Mathieu Arsenault Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

« Les libraires me racontaient que les gens demandaient parfois des livres de Céline. Ils leur sortaient ceux de Louis-Ferdinand Céline, mais ils disaient : “Non, Céline Dion.” La première fois que je l’ai porté, je me suis fait arrêter trois fois. J’ai donc eu l’idée d’en proposer », raconte-t-il.

Mathieu Arsenault s’inspire des événements littéraires auxquels il participe et des conversations avec des gens du milieu. « Parfois, j’ai de gros échecs et certains sont populaires. »

Cependant, il n’a pas l’intention de faire un t-shirt Catherine Dorion. « Je garde le profil bas et je prends les commandes. Je n’ai pas l’intention de me mêler de politique, même si je suis très content de l’élection de Catherine Dorion », soutient-il.

Il n’a pas de projet de nouveau t-shirt, mais l’an prochain, il voudrait faire des figurines de poètes.