Le robot appelé Boris participait à un spectacle pour enfants au congrès jeunesse sur la technologie Proyektoria, à Iaroslavl, au nord-est de Moscou.

« Boris le robot a déjà appris à danser et il n’est pas si mauvais », a affirmé avec tout le sérieux du monde le présentateur de la chaîne Russia-24, en décrivant le spectacle.

Début du graphique (passez à la fin) На молодежном форуме Путина показали « самого современного робота Бориса ». Но это просто человек в костюме « Робот Алеша...



Видео: « Россия 24 » pic.twitter.com/iHUtAoxUMo — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 12, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Qu’il ait été inconscient ou pas de sa méprise, le présentateur a poursuivi en ajoutant qu’il était « entièrement possible que l’un de ces [étudiants] se consacre à la robotique [dans le futur], d’autant plus qu’ils ont l’occasion de voir les robots les plus modernes à ce congrès ».

Si les déclarations du présentateur de Russia-24 peuvent sembler tendancieuses, le congrès de technologie Proyektoria n’a jamais de son côté prétendu qu’il s’agissait d’un véritable robot.

Des internautes alertes ont d’ailleurs remarqué que quelque chose n’allait pas dans cette présentation, puisque les mouvements du robot semblaient trop humains pour être ceux d’un vrai robot. L’absence de capteurs externes et la taille analogue à celle d’un être humain leur ont également paru suspectes.

La découverte d’une photo montrant le robot de dos est venue confirmer les doutes de ces internautes, puisqu’il est possible d’y voir le cou de l’acteur à l’intérieur du costume.

Début du graphique (passez à la fin) ФОТОФАКТ! Ярославский робот Борис отказался с человеческой шеей. Киборги уже среди нас!!!! pic.twitter.com/oFHGlwXCH7 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) December 12, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le déguisement a été conçu par une entreprise du nom de Show Robots et est vendu environ 5000 $.