« Il y a une réalité qui est le recrutement et l’état du basket dans la grande région de Québec. On se bat à chaque année contre des équipes de Montréal. Les meilleurs programmes collégiaux et secondaires sont là », lance Charles Fortier, le président du conseil d’administration du programme de basketball du Rouge et Or.

Depuis l’automne 2012, les basketteurs du Rouge et Or forment l’équipe du RSEQ qui a amassé le moins de victoires et la seule qui n’a participé à aucune finale québécoise. La saison actuelle est encore jeune, mais l’équipe pointe au dernier rang des cinq équipes du circuit avec une fiche d'une victoire et quatre défaites.

Joueur vedette de l’Université Laval au début des années 2000 et vainqueur de multiples championnats provinciaux, Fortier est bien placé pour savoir que l’équipe a connu des jours meilleurs.

Charles Fournier lorsqu'il était joueur du Rouge et Or basketball Photo : Rouge et Or

« On s’en fait parler beaucoup. C’est sûr que ça contraste avec le succès que l’on a connu par le passé et, de l’autre côté, il y a l’équipe des filles qui performe super bien. »

Creux de vague à Québec

S’il admet que les joueurs, leurs entraîneurs et l’état-major du Rouge et Or ont tous leur part de responsabilités dans les insuccès des dernières années, Charles Fortier rappelle que l’équipe masculine navigue dans un climat extrêmement difficile. Un « creux de vague » bien réel dans le basketball secondaire et collégial à Québec.

Seul programme collégial AAA de la Capitale-Nationale, les Dynamiques du Cégep Sainte-Foy continuent de pousser des joueuses de premier plan à l’équipe féminine du Rouge et Or, mais leur équipe masculine a traversé « des années de vache maigre ».

À Montréal, à l’inverse, le basketball se porte mieux que je jamais. De plus en plus de jeunes talents émergent notamment de familles d’origines africaines et haïtiennes installées dans la métropole, pointe Charles Fortier. Or, il n’est pas simple de faire quitter le foyer familial à ses jeunes attachés à leur communauté.

Après tout, le Rouge et Or peine à compétitionner avec les universités montréalaises près de chez eux et venir à Québec signifie qu’ils doivent débourser pour leur logement. Une sorte de cercle vicieux. Moins l’équipe connaît de succès, plus le recrutement est difficile.

« C’est l’inverse de ce qui se passe avec les filles. Le basket féminin est plus en santé dans la région et l’arrivée de Guillaume [Giroux] comme entraîneur a fait que c’est parti du bon bord. Ensuite le succès amène le succès. »

Se tourner vers la France?

Mais ce n’est pas un changement d’entraîneur qui fera tourner la fortune de l’équipe masculine, assure Charles Fortier.

La bonne nouvelle, c’est que le bassin d’enfants jouant au basketball à Québec est encourageant. « À l’École de mini-basketball de Québec, il y a près de 1800 jeunes inscrits. Le bas de la pyramide n’a jamais été aussi en santé. Sauf que là, moi, ça ne me tente pas d’attendre 15 ans avant que mon club soit performant. Il faut se creuser la tête », lance le président du CA.

La solution à court et moyen terme pourrait venir de la francophonie hors Québec.

« Je pense qu’il faut commencer à regarder au niveau étranger. Au collégial, on a vu Thetford Mines et Shawinigan le faire. On a un avantage pour recruter en France parce qu’on est une université francophone. C’est peut-être ça qui va nous permettre de tourner le coin plus vite que prévu. »

Un financement moindre

Reste à voir maintenant si l’équipe aura les ressources financières pour le faire. C’est que la fameuse structure de cogestion des équipes sportives de l’Université Laval avec des partenaires privés fonctionne à merveille lorsque le financement privé afflue, comme c’est le cas pour l’équipe de football, mais peut faire la vie dure à d’autres sports.

« Il faut comprendre que, partout au pays, c’est les universités qui payent pour leur programme de sport et nous c’est à peu près 30 % du budget qui est fourni par l’Université. Le reste est fourni par les gens du C.A. et les athlètes qui mettent du temps pour des activités de financement », explique Charles Fortier.

Au basketball masculin, cela signifie des moyens moindres que plusieurs universités rivales.

« On a des affaires à travailler en terme d’institution pour se donner les moyens de recruter. Avoir des bourses pour tout le monde, dans la légalité de la chose. Présentement, on peut en offrir quatre ou cinq. Si tu veux avoir de la profondeur au basketball, il faut en offrir huit ou neuf. »

Contacté par Radio-Canada, Jacques Paiement fils a refusé de discuter des performances de son équipe. L’entraîneur-chef estime qu’il n’est pas constructif de parler publiquement des raisons de la séquence plus difficile des dernières années.