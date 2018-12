Un texte d’Alexandre Duval

L’époque du Veau Charlevoix, où M. Audet employait près de 50 personnes et avait un chiffre d’affaires d'environ 6 millions de dollars, est bel et bien derrière lui.

L’éleveur de La Malbaie a aujourd’hui des ambitions plus modestes. « Il n’y aura plus de grand écart comme j’ai déjà fait […] Ça va être une production très limitée », prévient-il.

M. Audet produira donc entre 400 et 500 veaux par année. Il transformera et vendra la viande directement à la ferme. Aussi, il se donnera la chance de rencontrer le public.

Je ne serai plus un agrotransformateur. Je vais être un producteur artisanal. Jean-Robert Audet, propriétaire de la Ferme Jean-Robert Audet et fondateur du Veau Charlevoix

Pour y parvenir, M Audet amorce la rénovation d’un bâtiment de sa ferme pour y intégrer une cuisine, une salle de coupe, un congélateur et, surtout, un comptoir d’accueil où les gens pourront s’arrêter.

Il a aussi entamé des démarches pour que ses produits soient certifiés « Terroir Charlevoix » dès le printemps prochain.

L'éleveur souhaite ainsi se retrouver parmi la cinquantaine d’établissements de Charlevoix qui font partie de la Route des saveurs, un véritable moteur pour l’agrotourisme.

Les gens veulent manger local, on le sait. Aussi, ils veulent rencontrer le producteur, savoir d’où ça vient […] Ils appellent ça le storytelling, qui est bien à la mode. Jean-Robert Audet, propriétaire de la Ferme Jean-Robert Audet et fondateur du Veau Charlevoix

Pour que ses produits soient certifiés « Terroir Charlevoix », M. Audet devra respecter toute une série de critères.

Ses veaux devront être nés au Québec et être élevés dans Charlevoix. L’entièreté du fourrage qu’ils consommeront devra provenir de la région, tout comme au moins 50 % des grains.

D’ailleurs, M. Audet a peaufiné sa méthode de production, ces dernières années. « J’ai mis tout ce que je savais dans ce veau-là », dit-il.

Contrairement au Veau Charlevoix, qui consommait du lait quotidiennement jusqu’à l’abattage, ses bêtes en consomment désormais surtout en bas âge.

Et plutôt que de manger uniquement du maïs, les veaux de M. Audet consomment aussi du blé, de l’avoine et de l’orge charlevoisiens. « C’est un veau multigrains! », illustre l’éleveur.