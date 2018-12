La Bibliothèque publique de Rossland avait demandé à la communauté de l’aider à entreposer sa collection en septembre 2017, quand elle a fermé ses portes pour la durée des travaux.

« Notre budget était très restreint et l’entreposage coûte de l’argent, dit la directrice de la bibliothèque, Bev Rintoul. Les gens voulaient nous aider et donc à un certain moment j’ai fait le lien dans ma tête. »

Au lieu de payer des frais d’entreposage, la bibliothèque a prêté tous les livres de sa collection aux résidents de Rossland pendant les rénovations.

Environ 10 000 livres ont été empruntés par quelques centaines d’abonnés.

« Certains d’entre eux ont fait des sélections [de livres particuliers] et d’autres ont simplement emporté deux étagères de livres », explique Mme Rintoul.

Les rénovations sont terminées depuis une semaine. En cinq jours, 6000 livres ont déjà été rendus.

Il n’y aura pas de pénalité pour ceux qui rendent leurs livres un peu plus tard.

« On renonce aux pénalités, on est simplement content que les gens aient pris soin de nos livres », dit Mme Rintoul.

La limite d’emprunt normale de 50 livres par adulte et 10 par enfant est maintenant rétablie.