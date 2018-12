L'objectif est d'inciter le gouvernement à instaurer une commission parlementaire pour débattre, entre autres, de l'utilisation des 40 milliards de dollars injectés en santé annuellement, soit près de la moitié du budget provincial.

Selon le député, 10 % de cette somme va à la prévention et le reste, en intervention dans le système de santé.

Sylvain Roy croit qu'il est temps d’avoir une réflexion profonde entre les ministères pour faire du Québec un chef de file en matière de prévention contre le cancer au pays.

Le député souhaite que le gouvernement mette sur pied une commission parlementaire pour avoir une idée du plan de prévention existant pour le cancer. Un bilan des actions en place serait aussi effectué pour déterminer les meilleurs moyens à entreprendre afin d'améliorer la santé de la population et réduire les cas de cancer.

Par la suite [il sera possible] de développer une stratégie interministérielle cohérente et efficace de prévention et de lutte au cancer. Sylvain Roy, député de Bonaventure

Sylvain Roy a lui-même combattu un cancer de la gorge en pleine campagne électorale, l'automne dernier. Il dit bien se porter aujourd'hui. Son expérience l'a mené à promettre de faire de la santé son cheval de bataille.

David Philippe, de Maria, appuie le député. Surnommé David le Magicien, ce père de deux enfants a combattu un cancer il y a huit ans. Il s'est fait enlever un poumon, puis le cancer a récidivé au cerveau et dans les os il y a cinq ans.

On lui donnait un à deux ans à vivre, mais il a survécu. Il se porte bien, mais doit prendre une foule de médicaments.

Combien j'ai coûté à la société depuis 8 ans? On m'a enlevé un poumon… la chirurgie, tous les traitements que j'ai eus : chimio, radio… Je continue de prendre une médication qui me tient en vie. J'ai ingurgité pour peut-être 600 000 $ de médicaments depuis cinq ans. Un médicament que je prends, il vaut 8000 $ par mois , précise M. Philippe.