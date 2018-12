Un Bal de neige plus urbain, à la conquête des milléniaux

Plus artistique, plus urbain et plus inclusif : Bal de neige entreprend un virage culturel et social, avec une 41e programmation plus axée sur les arts, notamment culinaires, qui fera également une grande place aux communautés autochtones et LGBTQ2+. Une centralisation des activités autour du marché By permettra aussi aux festivaliers de profiter davantage des activités des deux côtés de la rivière, du 1er au 18 février prochain.

Un texte de Kevin Sweet

La crise de la quarantaine du Bal de neige semble avoir poussé les organisateurs à une réflexion sur l’attrait de leur événement. Cette année, le souhait est d’être plus « urbain » et d’attirer les milléniaux, comme le font des événements similaires à Montréal et à Québec.

Ainsi, il y aura plus d’activités un peu partout dans le centre-ville d’Ottawa, de même qu'à proximité des institutions nationales comme le Centre national des arts (CNA), le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et le Musée canadien de l’histoire (MCH).

De nouvelles « destinations »

Le marché By et la rue Sparks à Ottawa s’ajouteront comme « destinations » pendant le Bal de neige, cette année. Avec une concentration de l'offre événementielle à proximité des ponts Alexandra et du Portage, les organisateurs aspirent à créer un circuit permettant aux festivaliers de se déplacer plus facilement entre la capitale nationale et le Domaine des Flocons, qui retourne dans la partie sud du parc Jacques-Cartier, à Gatineau.

Le marché By accueillera une scène de spectacles et des structures illuminées, qui seront installées sur la rue York, entre la promenade Sussex et la rue Byward Market. De plus, la compétition internationale de sculptures sur glace, qui avait lieu traditionnellement au parc de la Confédération, y sera également déménagée.

Les conditions de glace devenues imprévisibles sur le canal Rideau ont rendu cette destination peu fiable dans les dernières années. La traditionnelle course de lits aura donc elle aussi maintenant lieu sur la rue York. Néanmoins, la plus longue patinoire extérieure au monde accueillera encore la course de bateaux dragons et le patinage libre.

Les peuples autochtones et la communauté LGBTQ2+ à l’honneur

Le premier week-end du Bal de neige sera consacré aux peuples autochtones avec la tenue d'un pow-wow au Musée canadien de l’histoire. Des DJs et des artistes de la relève seront à l’honneur, permettant ainsi de célébrer l’avenir de la culture autochtone et non son passé.

La deuxième fin de semaine du Bal de neige soulignera le 50e anniversaire de la décriminalisation de l’homosexualité au Canada. Pour l’occasion, une Fierté gaie hivernale sera organisée.

Enfin, les arts culinaires et la diversité seront à l’honneur lors de l'ultime fin de semaine de l’événement. Plusieurs restaurants de la région seront appelés à contribuer.

Plus de détails à venir