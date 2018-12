Selon la police, le 5 décembre, l’homme a entraîné la fillette à l’extérieur du terrain de jeu de son école, située à l’angle de la rue Columbia et de la 59e avenue.

Dans un communiqué, la police de Vancouver ajoute qu’après l’agression, le suspect a ramené la fillette à l’école, en marchant.

Les personnes qui étaient dans les environs de l’école élémentaire Sexsmith le 5 décembre en après-midi et qui ont vu quelque chose de suspect sont priées de joindre les enquêteurs des crimes à caractère sexuel de la police de Vancouver au 604-717-0603 ou Crime Stoppers au 1-800-222-8477.

Le suspect serait dans la trentaine, aurait la peau foncée et les cheveux bruns ou gris. Il portait des pantalons gris.

La police aimerait récupérer des images prises à partir de caméras de tableaux de bord de voitures qui ont circulé dans les environs entre 8 h 30 et 14 h 30 ce jour-là, plus précisément sur la 58e et 60e avenue Ouest, les rues Ontario et Cambie et au sud du terrain de golf Langara.