Ce fonds auxiliaire, dénommé La Cité, est mis en place en partenariat avec l'établissement scolaire. Celle-ci est responsable de la collecte d’au moins 10 000 $ dans ce fonds.

Les revenus de placements générés seront alloués exclusivement au financement de bourses pour des études en français à l’Université de Regina.

Le président de la Fondation fransaskoise, Me Roger Lepage, espère que cette somme pourra être amassée d’ici la fin de l’année, ce qui permettrait d’accorder la première bourse dès l’an prochain.

« Nous sommes très fiers de pouvoir accueillir ce 31e fonds auxiliaire, lance-t-il. Et on demande aux gens, pendant cette campagne d’automne, de se montrer généreux et de contribuer à ce nouveau fonds. »

Un outil de développement important

Selon Me Lepage, des gens de partout dans la province et même d’ailleurs contribuent année après année aux divers fonds de la Fondation fransaskoise, qui de son côté accorde annuellement entre 50 000 $ et 60 000 $ en bourses et subventions.

Merci beaucoup pour votre générosité, c’est vraiment un outil de développement important pour la communauté fransaskoise. Roger Lepage

Un fonds auxiliaire permet à la Fondation fransaskoise d'amasser de l'argent pour soutenir une cause déterminée. Un fonds auxiliaire dispose de 10 ans pour collecter un minimum de 10 000 $. S’il n’y arrive pas dans ce délai, le fonds est dissous et les sommes déjà collectées sont transférées au fonds général de la fondation.

Un formulaire électronique permet de contribuer aux fonds auxiliaires de la Fondation fransaskoise sur son site Internet.