Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi connaît une fréquentation très élevée en ce moment.

Dans la nuit de mardi à mercredi, il ne restait que trois lits disponibles malgré l'ajout de cinq lits d'urgence.

Il ne suffit pas d’être dans la rue pour être en détresse ces temps-ci. Quand on a un appartement ou une chambre qui est mal isolée, mal chauffée, le danger est là aussi. On s’attend à avoir plus de demandes, on s’attend à devoir créer de la place, d’être très, très, très créatifs , a mentionné le directeur de la Maison d'accueil pour sans-abri Michel Saint-Gelais, au micro de Jean-Pierre Girard.

Michel Saint-Gelais indique que le taux d’occupation tourne déjà autour de 85 % sur une base annuelle.

Il mentionne que les itinérants peuvent aussi simplement passer quelques heures à l’intérieur pour se réchauffer.

S’ils ne veulent pas y passer la nuit, au moins, ils pourront venir se réchauffer et on va essayer de diriger les gens vers des endroits sécuritaires. Michel Saint-Gelais, directeur de la Maison d'accueil pour sans-abri

La Maison d'accueil pour sans-abri peut accueillir normalement 30 personnes.

La résidence est une ressource destinée aux hommes.