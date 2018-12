Les petits pourront se familiariser avec le vocabulaire et les outils des artisans en architecture en s’installant par exemple à une table de travail avec du matériel de dessin technique, en manipulant une maquette modulable, en habitant un espace meublé de formes géantes.

« On est revenus à l’essence de ce qu’était l’architecture pour nous. C’est le plaisir de jouer pour concevoir, laisser aller son imaginaire », illustre Bertrand Rougier, l’un des trois concepteurs de l’exposition.

Francis Fontaine et Luca Fortin complètent le trio. L’exposition permet d’aborder une réalité qui fait partie du quotidien et dont on ne parle pas suffisamment, ajoute pour sa part Luca Fortin.

« Que ce soit à l’école, en allant au musée, l’architecture fait partie de nos vies au quotidien donc pour nous, c’était une belle opportunité que le musée nous a donnée de parler d’architecture à travers une exposition et d’autant plus d’en parler pour des enfants. C’est des personnes très allumées, très ouvertes d’esprit, donc on pouvait vraiment s’éclater », dit-il.

Luca Fortin, Bertrand Rougier et Francis Fontaine, concepteur de l'exposition Murmures Photo : Radio-Canada

Construction extérieure

Les enfants seront par ailleurs invités à imaginer un pavillon extérieur pour accueillir l’œuvre d’Alfred Pellan dans le jardin adjacent à l’espace dédié à la famille. Les concepteurs s’inspireront des dessins d’enfants pour créer une structure qui verra véritablement le jour.

« On nous a donné l’opportunité de parler d’architecture et on va le pousser jusqu’au bout pour que ça résonne encore au-delà des murs de l’exposition », mentionne Luca Fortin.

La nouvelle structure sera construite dans le jardin Pellan à l’été 2019.

Des enfants s'amusent dans l'exposition Murmure Photo : Radio-Canada/Valérie Cloutier

Activités des fêtes

Outre la nouvelle exposition, le MNBAQ propose durant les fêtes une série d’activités : ateliers de création avec des marionnettes inspirées des portraits de l’exposition 350 ans de pratiques artistiques, contes et un spectacle intitulé Inukshuk, détaille Marie-Hélène Audet, coordonnatrice à la médiation au MNBAQ.

« C’est un spectacle sans texte avec de la musique, de la lumière qui nous rappelle la lumière du Grand Nord, les aurores boréales, donc c’est un moment poétique avec les enfants à vivre le Grand Nord. »

Un studio de photo sera également aménagé dans le hall central du Musée. L’exposition Murmures dans la galerie famille est présentée du 15 décembre au 2 septembre 2019. Les activités du temps des fêtes se poursuivent jusqu’au début de janvier.