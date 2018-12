Les membres de la commission des finances ont voté à 5 contre 4 en faveur des coupes budgétaires.

Les projets abandonnés concernent des parcs, une garderie ou encore un lieu de rassemblement pour autochtones. Les projets les plus importants sont le centre communautaire et la bibliothèque de Grandview Heights, qui comptait pour 58 millions de dollars, et l’aréna de Cloverdale, un projet de 44,5 millions de dollars.

Plus tôt dans la soirée, des habitants de Surrey ont témoigné de leur attachement à ces projets, citant entre autres le besoin grandissant en infrastructures alors que la population de la ville ne cesse d’augmenter.

Nous sommes profondément inquiets de la direction prise par le maire et le conseil municipal. Mike Bula, représentant de l’Association du quartier Cloverdale

La ville est aussi confrontée aux gangs de rues et aux fusillades. Le président de l’Association francophone de Surrey, Sébastien Pigeon, estime que le hockey, par exemple, permet de garder les enfants sur la bonne voie .

Le maire de Surrey assure que la Ville n'a pas d'autres options. La dette s’élevait à 267 millions de dollars l’an dernier et pourrait presque doubler si rien n’est fait d’ici quatre ans, selon des projections municipales.

C’est décourageant pour les familles. Sébastien Pigeon, président de l’Association francophone de Surrey

Pour remplacer le financement public, Doug McCallum propose de confier la construction et la gestion de l’aréna Cloverdale à une entreprise privée, estimant que les travaux pourraient commencer immédiatement .

Les citoyens peuvent faire parvenir leur opinion à la commission des finances avant la rencontre du conseil municipal prévue le 17 décembre.