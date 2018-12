La carcasse ne montre de plus aucune trace de blessure.

La tortue luth (Dermochelys coriacea), la plus grande des sept espèces de tortues de mer dans le monde, est en voie de disparition. Les déchets de plastique sont une cause importante de mortalité de ces tortues. Elles confondent ces déchets avec les méduses, dont elles sont de grandes consommatrices.

Plusieurs animaux marins, en particulier des baleines noires de l’Atlantique Nord, périssent par ailleurs après s’être enchevêtrés dans de l’équipement de pêche ou avoir été frappés par des navires.

La pathologiste vétérinaire Megan Jones (à droite) et son équipe au Collège vétérinaire de l'Atlantique Photo : Collège vétérinaire de l'Atlantique

La nécropsie de la tortue luth a été pratiquée au Collège vétérinaire de l'Atlantique, à Charlottetown.

La carcasse découverte vendredi était en meilleure condition que celles trouvées habituellement, explique Megan Jones, pathologiste vétérinaire et directrice du Réseau canadien pour la santé de la faune (RCSF) de l’Atlantique. L’animal aurait donc été rejeté par la mer peu de temps après sa mort.

La carcasse de la tortue luth hissée sur un camion-remorque le 7 décembre à Argyle Shore. Photo : Facebook/Fish and Wildlife PEI

Cette tortue luth pèse 462 kg, ou 1018 livres. Sa carapace fait 1,5 m de longueur et l’animal environ 2 m au total. Son âge est estimé à 20 ans.

La quantité de gras sur la carcasse semble indiquer que la tortue n’était pas malade, indique Megan Jones.

La carcasse de la tortue luth trouvée à l'Île-du-Prince-Édouard était en bonne condition. Photo : Facebook/Fish and Wildlife PEI

Des tests supplémentaires seront effectués pour tenter de déterminer la cause de la mort. Malgré tout, il est possible que les vétérinaires ne puissent déterminer une cause avec certitude.