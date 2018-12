L’Association des pourvoiries de la Mauricie a eu cette idée de distribuer des cannes à pêche, afin de promouvoir la pratique de ce loisir.

On avait envie en cette période des fêtes qui approche de pouvoir partager la joue de la pêche auprès des jeunes de La Tuque et on s’est dit que la meilleure façon de les initier, d’avoir une relève pour la pêche, c’est de les équiper pour qu’ils soient en mesure de le faire , explique la directrice générale de l’Association des pourvoiries de la Mauricie, Valérie Fortin.

Pour écouter l'entrevue de la directrice générale de l’Association des pourvoiries de la Mauricie, Valérie Fortin, à Facteur matinal, cliquez ici.

Les élèves des écoles Jacques-Buteux, Centrale et La Tuque High School ont reçu la visite d’une trentaine de pourvoyeurs qui ont fait la distribution des cadeaux, mercredi, en compagnie de lutins ainsi que de père et mère Noël.

Ce ne sont pas les lacs et les rivières qui manquent sur notre territoire, mais des fois, ça peut être une canne à pêche [qui manque]. Valérie Fortin, directrice générale de l’Association des pourvoiries de la Mauricie

Huit forfaits pour des vacances en famille dans les pourvoiries ont aussi été tirés parmi les élèves.

C'est la première fois que l’association met en place une telle initiative, au coût de 18 000 $.

L'Association des pourvoiries de la Mauricie a déjà l’intention de répéter l’expérience l’an prochain, peut-être dans une autre localité de la région.