Un texte d’Andréanne Apablaza

En raison de la gravité de l’accident des Broncos, le gouvernement de la Saskatchewan a mandaté la firme McElhanney, installée à Vancouver, pour examiner les caractéristiques physiques de l’intersection, ainsi que la signalisation, la circulation et les facteurs humains qui s’appliquent au croisement des routes.

La firme n’a démontré aucune tendance de collision significative à cette intersection. Elle a, par contre, soulevé des problèmes quant au périmètre de visibilité de l’endroit, en raison notamment des arbres qui obstruent la vue au coin de l’intersection.

Vue sur le boisé à l'intersection des routes 35 et 335 entre Tisdale et Nipawin Photo : McElhanney Consulting Services Ltd.